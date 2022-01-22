بريطانيا تسجل 297 وفاة و76807 إصابات جديدة بكورونا

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت اليوم السبت 76807 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما يمثل استمرارًا لانخفاض عدد الإصابات في الآونة الأخيرة كما سجلت 297 وفاة إضافية في غضون 28 يومًا من ثبوت إيجابية الإصابة.

وكانت بريطانيا قد سجلت 95787 إصابة أمس الجمعة و288 وفاة.

يذكر أن أحدث الأرقام أظهرت أن الغياب بين موظفي هيئة الخدمات الطبية NHS بسبب الإصابة بفيروس كورونا قد انخفض بنسبة 22٪ عن الأسبوع السابق، مع وجود مؤشرات على أن أزمة التوظيف في الخدمة الصحية قد تتراجع، على الرغم من أن قادة الصحة حذروا من أن الموظفين لا يزالون تحت ضغط شديد.

وبحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، فقد كان هناك أكثر من 35 ألف حالة تغيب بسبب الإصابة بفيروس كورونا في متوسط الأسبوع المنتهي في 16 يناير، بانخفاض من حوالي 46 ألف إصابة في الأسبوع السابق.