السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ«دواجن نافقة» بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين، الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عماد الدكرورى بحملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ١٤٨٠ كجم دواجن نافقة وفاسدة الآدمي قبل طرحها بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مباحث التموين التجارة المواطنين مكافحة محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

ليفربول يعلق على مواجهة صلاح وماني في المونديال

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

تجديد حبس متهم بتعذيب نجل زوجته حتى الموت بحلوان 15 يوما

5 منافذ لبيع التذاكر والأطفال وكبار السن مجانًا.. إجراءات ميسرة لمعرض الكتاب

«الصحة العالمية»: خطر متحور أوميكرون مرتفع للغاية

المحلة يغزل شباك الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء