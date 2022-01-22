ضبط سيارة محملة بـ«دواجن نافقة» بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين، الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عماد الدكرورى بحملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ١٤٨٠ كجم دواجن نافقة وفاسدة الآدمي قبل طرحها بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.