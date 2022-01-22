السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

غدا.. مجد القاسم يستقبل عزاء والده بمحافظة السويداء في سوريا

مجد القاسم
مجد القاسم

حالة من الحزن تسيطر علي الفنان مجد القاسم، بعد وفاة والده الذي وافته المنية الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

وكتب «مجد» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: بسم الله الرحمن الرحيم «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» صدق الله العظيم، تجرى مراسم دفن الشيخ أبي فيصل مؤيد القاسم غدًا الأحد، من الساعة الحادية عشر حتى الساعة الواحدة ظهرا في ناحية الثعلة محافظة السويداء. 

وتابع: الجنازة في صالة الخضر «النساء» والرجال في موقف البلدة، حيث سيوارى جثمان الفقيد إلى مثواه الاخير في مدافن العائلة في بلدة الثعلة، له الرحمة ولكم من بعده حسن البقاء.


وفي ذات السياق سيقوم الفنان "مجد القاسم "بتأجيل كل نشطاته الفنيه حاليًا لحين الانتهاء من فترة الحداد.

 

 

في سياق مختلف، كان القاسم قد طرح ديو رومانسي يجمعه بالمطربة الشابة ريهام فايق، بعنوان "كلام الحب"، من كلمات محمد شوقي وألحان مجد القاسم وتوزيع ريمون فايق وإخراج ميدو بارون.

كما طرح مؤخرًا المطرب مجد القاسم أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "على عكازين" من كلمات الشاعر حسن باهي، ألحان أشرف بازيد، حسن نور، توزيع أحمد عبد العزيز، ماستر ياسر أنور، والأغنية ترصد الحالة الاجتماعية في المعاملات الإنسانية الذى نمر بها.

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