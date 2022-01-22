رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 وطرق السداد الإلكتروني

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 وطرق السداد.. يستمر البحث من المواطنين عن الاستعلام عن مخالفات المرور يوميا على محرك «جوجل» العالمي، لمعرفة جميع المخالفات التي تقوم بإرتكابها وقيمة المخالفات، وكذا إجمالي مبلغ المخالفات والقيام بتسديدها، وتقديم تظلمات في حالة وجود خطأ ما غير مقصود.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022

تستعرض «الدستور» خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 وطرق السداد، في التقرير التالي.

تقدم النيابات العامة عبر تعاونها مع إدارة المرور إمكانية الاستعلام والاستفسار عن كافة المخالفات المرور، بالكثير من الطرق، حتى يتاح للمواطن من أن يختار الطريقة التي تتناسب معه، وهي كالتالي:

- القيام بالاستعلام عن مخالفات المرور عبر رقم اللوحة للمركبة من هنا.

- القيام بالاستعلام عن مخالفة رخصة القيادة.

ويفضل في هذه الحالة أن يقوم المواطن باستخدام بيانات رخصة صاحب المركبة لمعرفة قيمة المخالفات، مع العلم أن تلك الخدمة متاحة فقط للرخص المطورة التي تحتوي على الرقم القومي للمواطن.

الاستعلام عن مخالفات دراجة نارية:

النوع الثالث من الاستعلام عن مخالفات المرور هو عن الدرجات النارية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

وترصد «الدستور» طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الموقع الرسمي للنيابات المرور، عن طريق اتباع الآتي:

الدخول على موقع نيابات المرور، اختيار خدمات نيابات المرور من هنا.

- ثم يتم اختيار أيقونة الاستعلامات.

- سيطلب بعدها تحديد هل البحث عن مخالفات رخصة المركبة أم رخصة القيادة.

- يتم اختيار الاستعلام مخالفات رخص المركبات.

- بعد ذلك، يتم إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة، ويمكن اختيار الأرقام فقط أو الأرقام والأحرف.

- ستظهر بعد ذلك، بيانات رخصة المركبة، وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.