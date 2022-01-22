الحبس عامان لـ 4 متهمين بسرقة مدرسة ثانوية في قنا

عاقبت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بقنا، اليوم السبت، 4 متهمين بالحبس عامين لكلٍ منهم لقيامهم بسرقة غرفة الاقتصاد المنزلي بالمدرسة الثانوية للبنات بمدينة قفط.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامى عبد الجواد وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراح والعبد عبد الهادى مدير تنفيذ الأحكام الجنائية بنيابة قنا الكلية ومحمد صلاح العدوى .

كان المستشار الدكتور محمود القرموطي رئيس المتابعة بمحكمة استئناف جنوب الصعيد والرئيس بالدائرة الأولى بمحكمة جنايات قنا قد حدد هذه الدائرة لنظر تلك القضية.

وأمر المستشار طارق بكر المحامى العام الأول لنيابات قنا الكلية بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد ، بإحالة كل من المتهمين فارس رفعت حسين قاسم 21 سنة عاطل ومقيم نجع معين الكلاحين - مركز قفط "محبوس"، و عماد حسين سيد أحمد - 20 سنة لا يعمل مقيم الكلاحين - مركز قفط "محبوس" ،و محمود صلاح محمود على "هارب"، و أحمد رضوان الغريب "هارب"، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم فى القضية رقم 3731 لسنة 2021 جنايات مركز قفط ، و المقيدة برقم 2845 لسنة 2021 كلى قنا جناية سرقة .

وكشفت التحقيقات أنهم في أغسطس الماضي، بدائرة مركز قفط محافظة قاموا بسرقة المهمات والأدوات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لمدرسة قفط الثانوية بنات المشتركة بأن قاموا بتسلق سور المدرسة ليلا وتوجهوا إلى غرفة التدبير المنزلى "الاقتصاد المنزلي" وقاموا بتهشيم الأقفال بواسطة الأسلحة البيضاء تالية الوصف التى كانت بحوزتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة محتويات الغرفة على النحو المبين بالتحقيقات .

كما أنهم فى ذات الزمان والمكان اتلفوا عمداً أموالاً منقولة هى باب غرفة التدبير المنزلى بمدرسة قفط الثانوية وجعلوه غير صالح للاستعمال وأحدثوا به التلفيات الواردة بتقرير الإدارة الهندسية المرفق بالأوراق.

ووجهت النيابة للمتهم الأول أيضاً، تهمة إحراز بغير ترخيص سلاحاً أبيض مطواة.

ووجهت النيابة لكل من المتهمين الثانى والثالث والرابع تهمة إحراز أدوات "شاكوش و مفك كماشة" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد مسوغ قانونى لحملها من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتضمنت قائمة أدلة الإثبات التى أعدها أمين القياتي - وكيل النيابة بنيابة قنا الكلية فيما شهد به عصام أحمد حسين محمد الذى يعمل مدرسا بمدرسة قفط الثانوية المشتركة بأنه حال ذهابه لمباشرة عمله بمدرسة قفط الثانوية بنات تفاجأ بتهشيم أقفال غرفة التدبير المنزلى وسرقة محتوياتها.