السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الوزراء التونسية: ملتزمون بانتهاج الطريق المشترك في صياغة البرامج والإصلاحات

نجلاء بودن
نجلاء بودن

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، أنه رغم دقة الوضع الصحي وصعوبة الظرف الاقتصادي وما يحتـّمه من سرعة تفاعل، إلا أن الحكومة ملتزمة بانتهاج الطريق المشترك في صياغة البرامج والإجراءات والإصلاحات وبالاستماع إلى كل الملاحظات والمقترحات لإقرار ما يتعين إقراره وبالسرعة المتاحة كلما تطلب الأمر ذلك.

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس الكونفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة، طارق الشريف بقصر الحكومة بالقصبة اليوم السبت، والذي قام بتقديم تقرير حول نشاط الكونفدرالية وبرامجها ومدى تفاعلها مع سياسة الحكومة منذ توليها المسؤولية.

ودعت بودن إلى المشاركة الفعلية للكونفدرالية في بلورة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للفترة القادمة والإصلاحات الهيكلية والشاملة المزمع إدراجها به، وذلك من خلال الإسراع بتعيين ممثلين عن المنظمة بفرق العمل التي ستتولى معالجة مختلف محاور تلك الإصلاحات في الأيام القليلة القادمة.

وأكد طارق الشريف استعداد الكونفدرالية للتعاون عبر طرح أفكار إصلاح عملية ، لإعادة تنشيط الاقتصاد وخاصة في مجال مناخ الاستثمار.

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان الوضع الصحي الإجراءات تونس الحكومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

ليفربول يعلق على مواجهة صلاح وماني في المونديال

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

بارد يصل حد الصقيع.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأحد

5 منافذ لبيع التذاكر والأطفال وكبار السن مجانًا.. إجراءات ميسرة لمعرض الكتاب

«الأطفال في خطر».. متى يشعر الأهالي بإصابة أطفالهم بكورونا؟

مواجهة نارية بين صلاح ومانى.. مصر تصطدم بالسنغال فى مباراة كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء