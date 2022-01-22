رئيسة الوزراء التونسية: ملتزمون بانتهاج الطريق المشترك في صياغة البرامج والإصلاحات

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، أنه رغم دقة الوضع الصحي وصعوبة الظرف الاقتصادي وما يحتـّمه من سرعة تفاعل، إلا أن الحكومة ملتزمة بانتهاج الطريق المشترك في صياغة البرامج والإجراءات والإصلاحات وبالاستماع إلى كل الملاحظات والمقترحات لإقرار ما يتعين إقراره وبالسرعة المتاحة كلما تطلب الأمر ذلك.

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس الكونفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة، طارق الشريف بقصر الحكومة بالقصبة اليوم السبت، والذي قام بتقديم تقرير حول نشاط الكونفدرالية وبرامجها ومدى تفاعلها مع سياسة الحكومة منذ توليها المسؤولية.

ودعت بودن إلى المشاركة الفعلية للكونفدرالية في بلورة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للفترة القادمة والإصلاحات الهيكلية والشاملة المزمع إدراجها به، وذلك من خلال الإسراع بتعيين ممثلين عن المنظمة بفرق العمل التي ستتولى معالجة مختلف محاور تلك الإصلاحات في الأيام القليلة القادمة.

وأكد طارق الشريف استعداد الكونفدرالية للتعاون عبر طرح أفكار إصلاح عملية ، لإعادة تنشيط الاقتصاد وخاصة في مجال مناخ الاستثمار.