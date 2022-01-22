المناسترلي: الرئيس السيسي يدعم الصناعة المحلية لزيادة النمو الاقتصادي

كشف المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج والرئيس السابق للهيئة الرقابة الصناعية، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصناعة المحلية يسهم في زيادة النمو الاقتصادي .

وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة مهتمة للغاية بدعم الصناعة المحلية مشير الي أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون بتنمية الصناعة يؤكد حرصه على دعم الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن الدولة ترى حاليا أن الصناعة المحلية هي الطريق الصحيح للتنمية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة “.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى قطاع الأمن الغذائى والزراعة على مستوى الجمهورية”.

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى لمجمع الصناعات الغذائية “قها وإدفينا”، والذى يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدان، وبتكلفة استثمارية حوالى 5,5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة.

وقد وجه الرئيس بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع، ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقاً لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذاً فى الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التى سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات، والتى تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات “سايلو فودز”.

كما شهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون فى مصر، بما فيها الإنتاج الكلى وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن أهم الأصناف المزروعة فى مصر وتوزيعها الجغرافى على مستوى المحافظات، وكذا محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون وزيادة صادراته.

وقد وجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع فى المساحات المزروعة، إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلي، وذلك لتعظيم الاستفادة من المقومات المتعددة التى تمتلكها مصر فى هذا الإطار.