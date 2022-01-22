إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمقابر الشهداء بالغردقة (صور)

وضع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، السبت إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بمقابر الشهداء بمدينة الغردقة، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ52 للعيد القومي للمحافظة.

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الجمهورى في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر والبحر الأحمر.

من ناحيته هنأ المحافظ أهالي البحر الأحمر وقيادات المحافظة من القوات المسلحة والشرطة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن مصر تفتخر بشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الوطن، ووجه رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يمتلكوا فداءً لرفعة الوطن، مؤكدًا أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسّد أسمى معاني التضحية والرّوح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليداً لذكراهم.