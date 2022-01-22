استطلاع رأي: تقدم كبير لماكرون على بيكريس

أظهر استطلاع للرأي، اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيحصد نحو 54% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية القادمة.

وإذا ما جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية غدا الأحد، فسيكون رئيس الدولة الحالي متقدمًا بعشر نقاط على منافسيه الرئيسيين، وفقًا لاستطلاع للرأي أجراه معهد «إبسوس سوبرا ستيريا» لصالح صحيفة لوموند ومؤسسة جان جوريس ، وسيفيبوف.

وبحسب الاستطلاع، سيحصل إيمانويل ماكرون على 25% من نوايا التصويت ، متقدمًا على فاليري بيكريس (LR) ومارين لوبان ( كلا منهما 5ر15) وأنه في الجولة الثانية ، سيفوز الرئيس المنتهية ولايته على كل من هذين المرشحين ، بنسبة 54% من الأصوات ضد فاليري بيكريس (46%) ، و57% ضد مارين لوبان (43%).

وفي معسكر اليسار، سيتصدر جان لوك ميلينشون (فرنسا الأبية )نوايا التصويت بنسبة 8% ، متقدمًا على يانيك جادوت (حزب الخضر 7%) بينما ستحصل ، الوزيرة السابقة لفرانسوا هولاند كريستيان توبيرا على نحو 5% وعمدة باريس آن هيدالجو (الحزب الاشتراكى ) على 5ر3%.

لا تشكل نوايا التصويت تنبؤًا بنتيجة الاقتراع، وأنها تعطي مؤشرا على توازن القوى والديناميات في يوم الاستطلاع الذي تم إجراؤه في الفترة من 14 إلى 17 يناير على عينة قوامها 12542 شخصًا مسجلين في القوائم الانتخابية ، بهامش خطأ يتراوح بين 0.2 و 0.9 نقطة.

وبحسب الاستطلاع، فلا يزال "ماكرون" هو المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يظهر الاستطلاع أن واحدًا من كل اثنين يتوقع النصر للرئيس الحالي في أبريل المقبل، ولايزال هو المرشح المفضل لدى الناخب الفرنسي قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تنطلق في العاشر من أبريل المقبل، ما لم يظهر مرشحاً آخر سوى "ماكرون" قد حظى بمثل هذه النسبة والتقدم.