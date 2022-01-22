السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4500 طالب يؤدون امتحانات نصف العام بـ«آداب طنطا»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، ظهر اليوم السبت، جولة تفقدية تابع خلالها سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2021، بكلية الآداب.

أشاد نائب رئيس الجامعة بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، للحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب وأعضاء الكنترول وجميع المراقبين والملاحظين داخل اللجان بالكلية.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة، وحدة القياس والتقويم بكلية الآداب والمعنية بوحدة التصحيح الاإلكترونى MSQ، بحضور الدكتور أحمد حبيب مدير الوحدة وعدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث أثنى على العمل والجهود المبذولة من قبل إدارة الكلية فى التصدى لظاهرة فيروس كورونا داخل المدرجات والقاعات التى تجرى بها الامتحانات بالكلية.

وأوضح الدكتور ممدوح المصري، القائم بأعمال عميد الكلية، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكلية، بشكل يومي من أجل سرعة حل مشاكل قد تحدث أثناء انعقاد الامتحانات، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات اليوم بلغ 4500 طالب وطالبة موزعين على 230 لجنة "119 لجنة صباحى و111 لجنة مسائى".

كما أكد عميد كلية الآداب التزام الكلية باتباع التعليمات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا من التعقيم والتطهير داخل المدرجات والقاعات والطرقات التى تعقد فيها الامتحانات وتشديد الإجراءات الاحترازية عند دخول الطلاب لبوابات الكلية، وقياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية.

الدراويش طالبا يؤدون امتحانات نصف العام بــ آداب طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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