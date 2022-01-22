السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تأييد حبس دجال فيصل لمدة عام بتهمة النصب على المواطنين

حبس
حبس

قررت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، اليوم السبت، تأييد حبس دجال فيصل لمدة عامًا بتهمة النصب والاستغلال الجنسي لضحاياه.

كانت محكمة جنوب الجيزة، قد أصدرت حكمًا بحبس دجال فيصل لمدة سنة، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث كان المتهم يستغل ضحاياه بوجود جن يسكن أرحامهن ويعاشرهن ويوهم ضحاياه بأنه يعالجهن.

كانت البداية عندما أوهم المتهم ضحاياه بفك السحر واستغل ضعاف النفوس في حيله للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية وغيرها في استغلالهم ومص دمائهم.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الدجال أيمن أبوسريع، و3 دجالين آخرين، في حملة شنّتها إدارة الأموال العامة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في محافظات «الجيزة، الغربية، الشرقية، سوهاج»، أسفرت جهودها عن ضبط 4 متهمين حال وجودهم في مقرات مزاولة أنشطتهم بمجال الدجل والشعوذة، بينهم مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة، بحوزته مضبوطات ومستلزمات تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم، فضلًا عن شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

جنوب الجيزة القنوات الفضائية مواقع التواصل الجنس الجيزة أمن قسم شرطة حبس مواقع التواصل الاجتماعي

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