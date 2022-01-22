بقرية «ضحية الابتزاز».. مصرع تلميذة بالصف الخامس الابتدائي صعقًا بالكهرباء

شهدت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع تلميذة بالصف الخامس الابتدائي صعقا بالكهرباء بسبب ماس كهربائي بالغسالة.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة التلميذة "هانم ع" ١١ سنة بالصف الخامس الابتدائي بكفر يعقوب صعقا بالكهرباء بسبب ماس في غسالة المنزل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم عمل التحريات الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما شهدت مدينة زفتى، بمحافظة الغربية، حادث مؤسف صباح اليوم السبت، بشارع عصمت حمادة، التابع لقسم شرطة زفتي، حينما اقتحمت سيارة مصنوعة يدويًا من ماكينة رفع مياه وشايبه حديدي وأربعة إطارات يطلق عليها "توك تيكة" محل لبيع وصيانة أجهزة المحمول، مما أدى إلى تحطيم الباب الخارجي للمحل والمغلق وقتها، واسفرت الواقعة عن تهشيم نوافذه وأبوابه دون وقوع إصابات بشرية لعدم تواجد أحد حيث يفتح المحل ظهر كل يوم.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عبد الحميد الصيرفي، مأمور قسم شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باقتحام سيارة مُصنعة يدويًا "توك تيكة" يستخدمها اهالي القري في نقل الخضار من قراهم لسوق الخضار، مسرعة يقودها طفل، لمحل لبيع وصيانة المحمول بشارع عصمت حمادة الرئيسي مما أدى إلى تحطيم محتويات المحل وتهشيمه ودخولها إلى داخل المحل وبعثرة محتوياته من الأجهزة والاكسسوارات المعروضة للبيع، وأدوات ومعدات الصيانة الخاصة بالمحل.

وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة قسم شرطة زفتى، والمرور والمرافق إلى محل البلاغ، وتبين أن السيارة كان يقودها طفل واختلت عجلة القيادة في يده بسبب محاولته الاستدارة ولم يستطع السيطرة على المركبة التي اقتحمت محل لبيع وصيانة التلفون المحمول بالمنطقة وهشمت أبوابه ونوافذه من قوة الصدمة وقوة الصدمة بالباب الخارجي، حيث ان مكوناتها من الحديد وأصيب المواطنون داخل الشارع والسوق المجاور بحالة من الفزع، وفروا إلي لتفقد المحل عقب اقتحام "التوك تيكة" له وأنقذت العناية الإلهية عدد من الأطفال الذين كانوا بصحبة ذويهم لشراء بعض المستلزمات كان يقفون بجوار المحل الملاصق للمحل الذي اقتحمته المركبة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين إصابة سائق السيارة بجروح وسحجات وتولت النيابة التحقيق.