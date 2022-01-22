السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الاجتماع الشهري لكهنة الإيبارشية البطريركية بالقاهرة والدلتا

الانبا باخوم
الانبا باخوم

اجتمع صباح اليوم، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بكهنة الإيبارشية البطريركية بالقاهرة، والدلتا، وذلك في اجتماعهم الشهري، بحضور القمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي.

أقيم اللقاء بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك، بمساكن شيراتون، حيث بدأ نيافته الاجتماع بالصلاة، ثم أعطى الأب يوسف عبد النور، الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر لقاء بعنوان "أساس التواصل السليم"، ثم تناقش نيافته مع الكهنة في بعض الأمور الرعوية.

تضمن اللقاء أيضًا اطمئنان الأنبا باخوم على أحوال الرعايا، مقدمًا التهنئة في ختام كلمته، إلى الآباء الكهنة، الذين بدأوا خدمتهم في كنائسهم الجديدة، ثم اختتم الاجتماع بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

من هو الأنبا باخوم؟

والأنبا باخوم من مواليد 4 مايو 1974 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996.

التحق بالكلية الإكليريكية أم الفادي بروما عام 1998، وأنهي بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الجريجورية بروما عام 2002، وحصل على الدكتوراه في القانون الكنسي من جامعة اللاتيرانو عام 2009.

بعد السيامة الكهنوتية عُين مساعدا للراعي بكنيسة القديس إيريناوس بروما، ثم من عام 2005 حتى 2010 نائب مدير إكليريكية أم الفادي بلبنان.

 تم تعيينه سكرتيرًا لبطريرك الأقباط الكاثوليك من عام 2010 حتى 2015 عمل الأب هاني باخوم عام 2010 كأمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

 وبدأ منذ عام 2015، العمل كوكيل لبطريركية الأقباط الكاثوليك ورئيس المجلس الروحي الدرجة الثانية، وأسندت له الكنيسة الكاثوليكية رعاية الإعلامي الكاثوليكي بمصر، والممثل القانوني لمدارس سان جورج مصر الجديدة.

و درس الأب هاني باخوم في  جامعة اللوجانو اللاهوتية بسويسرا، والمعهد البحري الشرقي بروما، وكذلك التدريس بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، وكلية العلوم الدينية بالسكاكيني.

 ولقب الأب هاني باخوم، باسم الأنبا باخوم، بعدما اعتمد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في 14 يونيو 2019، انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب هاني نصيف باخوم أسقفًا للدائرة البطريركيّة، لشئون الإيبارشية البطريركيّة، على كرسي كاباسا الفخريّ،  وفي السبت 31 أغسطس 2019، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك الرسامة الأسقفية للأب هاني باخوم.

جامعة عين شمس الأنبا باخوم الأساقفة البطريرك الكاثوليك الكاثوليك بمصر السيامة الكهنوتية اقباط الكاثوليك لنائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية أنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية البركة الرسولية الختامية نيافة الأنبا باخوم الإيبارشية البطريركية بالقاهرة سيدة السلام للأقباط الكاثوليك

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