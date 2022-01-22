السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب يصل لـ5000 جنيه.. فرص عمل جديدة بالإسماعيلية

فرص عمل
فرص عمل

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، عن توفير فرص عمل لشباب المحافظة، وذلك للذكور بإحدى شركات إدارة المشروعات، وبراتب يصل إلى 5000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة، عدد 3 فني كهرباء تيار خفيف، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة في مجال أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة، وذلك للعمل بالإسماعيلية، وبراتب 4000 جنيه شهرياً.

كما تطلب الشركة، عدد 3 فني كهرباء باور، وكنترول، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وذلك للعمل بشرم الشيخ، وبراتب 4000 جنيه.

وتحتاج الشركة أيضا، عدد 3 فنيين سباكة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وذلك للعمل بشرم الشيخ، وبراتب 4000 جنيه شهرياً.

كما تطلب الشركة أيضا، عدد 3 فنيين تبريد وتكييف، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وذلك للعمل بشرم الشيخ، وبراتب 5000 جنيه شهرياً.

وتوفر الشركة للمتقدمين لتلك الوظائف، إقامة، على أن يكون العمل 26 يوما، و4 أيام إجازة شهرياً، وألا يزيد عمره عن 45 عاماً.

وعلى من يرغب في الحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه إلى جهاز تشغيل الشباب بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وذلك غداً الأحد، لإجراء المقابلة الشخصية مع مسئولي الشركة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية في مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل تتناسب مع كافة الأعمار والمؤهلات المختلفة، للحد من معدل البطالة بين الشباب.

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت اليوم السبت عن توفير 3248 فرصة عمل جديدة للذكور والإناث، من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة.

وتمثلت فرص العمل بمحافظة الإسماعيلية بتلك النشرة، 27 عامل إنتاج و تعبئة وخدمات من ذوي القدرات يكون قادر على العمل والسن حتى 40 عاما ، و25 عامل إنتاج، و10 عاملة خياطة.

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وائل لطفي

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