إدراج مواد علمية حول تنمية الأسرة المصرية لتدريسها بالجامعات

قدم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عرضًا، حول مبادرة تنمية مهارات وجدارات المستقبل لطلاب الجامعات، والتي تستهدف تنمية مهارات: "الذكاء الاجتماعي، المهارات الرقمية، الملكية الفكرية، ريادة الأعمال، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومُتناهية الصغر، تسويق الذات، بناء الشبكات وفرق العمل، وغيرها من المهارات العصرية".

وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إدراج مواد علمية حول موضوع تنمية الأسرة المصرية، ضمن مقرر القضايا المجتمعية، ويتم تدريسه بكافة الجامعات.

قرر المجلس فتح باب التقدم لأعضاء هيئة التدريس لتحديث السيرة الذاتية وإضافة أعضاء جُدد، للبدء في تشكيل اللجان العلمية وقوائم المُحكمين للدورة الرابعة عشر.

وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الموهوبين فنيًا، لتقديم عروضهم بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، استعرض المجلس جهود الجامعات في إعداد وتدريب فرق كورال طلاب الجامعات، وإجراء المسابقات بينها، استعدادًا لإتاحة الفرصة أمام الفرق الفائزة لتقديم عروضها بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة.

كما استعرض المجلس جهود جامعات الصعيد في ترتيب الزيارات الميدانية لطلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة خلال الفترة القادمة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعتمد على نظام الساعات المُعتمدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس أكد على التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث تبدأ أجازة منتصف العام الدراسي الجاري في 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.