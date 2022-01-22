السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى اصطدام سيارة بكشك ملاصق لمدرسة بالفيوم

حادث
حادث

تباشر جهات التحقيق بالفيوم، إجراءاتها في حادث اصطدام سيارة ملاكي مع كشك بقالة بجوار مدرسة الأمريكان بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بكشك بقالة ملاصق لسور مدرسة الأمريكان بمنشأة لطف الله بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى مكان الحادث، خوفًا من وجود أي مصابين، وتبين أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

سيارات الإسعاف أمن أمريكا سيارات حادث اصطدام الأمريكان اصطدام مدير امن

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