التحقيق فى اصطدام سيارة بكشك ملاصق لمدرسة بالفيوم

تباشر جهات التحقيق بالفيوم، إجراءاتها في حادث اصطدام سيارة ملاكي مع كشك بقالة بجوار مدرسة الأمريكان بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بكشك بقالة ملاصق لسور مدرسة الأمريكان بمنشأة لطف الله بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى مكان الحادث، خوفًا من وجود أي مصابين، وتبين أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.