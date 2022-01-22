«حياة كريمة وتكريم الإنسان» ندوة تثقيفية بالوادي الجديد (صور)

شهدت جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية عزب القصر بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تنظيم ندوة تثقيفية بمقر الجمعية عن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ودورها في دعم وتنمية المجتمع والمواطن.

قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، في بيان إعلامي له، اليوم السبت، إنه جرى تنظيم ندوة تثقيفية بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية عزب القصر تناولت دور المبادرة الرئاسية في تكريم المواطن ورعايته والوصول بالخدمات اللائقة له وانجازات المبادرة في دعم جميع شرائح المجتمع خاصة الفئات الاولى بالرعاية وذلك بحضور لفيف من القرية والقرى المجاورة لها.

أكد عبد الغني، أن الندوة حاضر فيها كل من محمود جبالي رئيس الوحدة المحلية لقري عزب القصر، صابر فايد مدير إدارة التضامن الاجتماعي، ورموز العمل التنفيذي والتطوعي والشعبي بالقرية والقرى المجاورة لها، كما أن الندوة تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف جمال آدم، أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

وفي سياق متصل شهدت قرية "المعصرة" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فعاليات قافلة طبية مجانية لسكان القرية والقرى المجاورة لها.

قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، إن القافلة قدمت خدماتها بقرية المعصرة والقرى القريبة والمجاورة لها، وضمت 5 تخصصات طبية " باطنية –جلدية – أسنان – أطفال – أنف وأذن"، وجرى توقيع الكشف على 109 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

وأضاف عبد الغني، أنه جرى تنظيم القافلة في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

received_4524544437649753 received_1065124224271311 received_1110812149712198



