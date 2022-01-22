طرق سحرية لرسم الآيلاينر

تسعى الفتيات للحصول على مكياج عيون مثالي عند الخروج، ونحاول أن نجعل كحل العيون الخاص بك يدوم طوال اليوم، فهناك بعض الحيل الذكية الخاصة بالآيلاينر التي يجب أن تعرفها كل فتاة.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع «fustany» حيل ذكية عند رسم الآيلاينر يجب أن تعرفه كل فتاة.

استخدم قلم الكحل أولاً

قبل رسم عينيك باستخدام محدد العيون السائل، استخدمي محدد العيون بالقلم الحكل لمعرفة الشكل الذي تريدين رسمه أولاً، ثم مرري عليه باستخدام محدد العيون السائل بهذه الطريقة تتجنبين التلطيخ المستمر بمزيل المكياج وإهدار محدد العيون السائل.

التبديل للحصول على ظلال

إذا نفدت الآيلاينر ، يمكنك دائمًا استبداله ببعض ظلال العيون وفرشاة ظلال العيون الرطبة، فقط أضيفي بضع قطرات من الماء إلى الفرشاة، وضعيها على لوحة ظلال العيون، وفويلا ، كحل العيون الخاص بك.

خدعة شريط الكحل

استخدم ملعقة أو قطعة من الشريط اللاصق للحصول على مظهر مثالي لعين القطة، فقط تأكد من وضعها بنفس الطريقة على كلتا العينين.

كحل العيون

للحصول على مظهر كثيف، قم بتحويل الكحل الخاص بك إلى تركيبة جل عن طريق إذابته قم بتسخين طرف القلم باستخدام ولاعة واتركه حتى يبرد لمدة 15 دقيقة جربه أولاً على يدك حتى لا

مظهر ناعم

للحصول على مظهر مكياج رقيق، حددي الجزء الداخلي لخط الماء العلوي وزوايا خط الماء السفلي إنها الطريقة المثالية لإعطاء مظهر بدون مكياج.

اختر اللون

لا تخافي من تجربة محدد العيون بألوان مختلفة، فقط تأكدي من اختيار لون يناسب عينيك.

ارسم مثلثًا

لمحاولة إتقان الجناح، ارسم مثلثًا صغيرًا في زاوية العين بالزاوية التي تريدها قم بتلوينه، ثم قم بربط جفنك العلوي.

التباين

لجعل محدد العيون الخاص بك بارزًا ومميزًا حقًا، ضعي طبقة رقيقة من أي لون من ظلال العيون أو أحمر الخدود على جفنك، سيخلق قاعدة وتباينًا لطيفًا.

نظرة سموكي مثير للعين

يمكنك إعادة إنشاء مظهر العين الدخانية باستخدام كحل العيون ضعي خطًا سميكًا من محدد العيون على الجفن العلوي، وافعلي الشيء نفسه مع الجفن السفلي ابدأ من الزاوية الداخلية لعينيك إلى الزوايا الخارجية ثم استخدم فرشاة صغيرة للحصول على مظهر عيون سموكي مثير.