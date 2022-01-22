محافظ أسوان يقرر إحالة واقعة كسر خط طرد الصرف الصحي بقرية العطواني للنيابة العامة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة واقعة كسر أحد خطوط الطرد الرئيسية للصرف الصحي قطر 350 مللى بقرية العطواني بمركز إدفو إلى النيابة العامة، وخاصة أن ذلك أدى إلى تسرب مياه الصرف إلى عدد من المنازل والمنشآت الحكومية، وذلك بسبب تأخر شركة مياه الشرب والصرف الصحى في تنفيذ مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل منظومة الصرف الصحى بالقرية.

وشدد محافظ أسوان على مسئولي الشركة بسرعة إنهاء إصلاح الكسر ، وشفط المياه من الأماكن المتضررة ، بالإضافة إلى سرعة إنهاء مشروع رفع كفاءة منظومة الصرف الصحى ، وخاصة أنه تم إنهاء تركيب خط الطرد الرئيسى للمشروع بطول 3 كم ، وبقطر 850 مللي ، بجانب إنهاء خطوط الإنحدار للشبكة الداخلية بإجمالى أطوال 3.5 كم ، وبأقطار مختلفة.

في حين أنه متبقى نهو الأعمال فى رفع كفاءة محطة الرفع والتي تضم إنشاء خزان أرضي والمحطة بطاقة 1650 م3/ث.

وكان اللواء أشرف عطية قد أعطى توجيهات خلال زيارته الأخيرة للقرية بإحلال وتجديد طلمبة الرفع بالمحطة الجديدة ، مع توفير طلمبة احتياطي، علاوة على إعادة إنشاء الخزان الأرضى بسبب وجود عيوب فنية رصدها المحافظ أثناء زيارته.

ومن جهة أخرى افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم السبت المبنى الإداري الجديد لجامعة أسوان بمدينة صحاري، بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي ورؤساء جامعة أسوان السابقين.

وأشاد الوزير بمستوى المبنى الإداري الجديد الذي يأتي في إطار التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت جامعة أسوان، بالتوازي مع ما يتم في الجامعة من جهود على مستوى التطوير النوعي للخدمات التعليمية والبحثية، مؤكدًا أن هذا يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية للتعليم الجامعي، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير وتحديث الجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي على النحو المنشود، مؤكدًا أهمية ربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وأهداف التنمية في مصر، وفقًا لرؤيتها (2030).