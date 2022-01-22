السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لـ 5 مارس.. تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة مجلس الدولة، ممثلة في الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، ضد رئيس الوزراء وآخرين، بشأن طلب إلغاء القرار السلبي من المطعون ضدهم بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات لجلسة 5 مارس للاطلاع.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، واستمعت المحكمة، في الجلسات السابقة، للعديد من المرافعات من محامي سارة مقيمة الدعوى، وقدّم خلال الجلسات العديد من المستندات المؤيدة لدعواه.

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