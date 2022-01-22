لـ 5 مارس.. تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه

قررت محكمة مجلس الدولة، ممثلة في الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، ضد رئيس الوزراء وآخرين، بشأن طلب إلغاء القرار السلبي من المطعون ضدهم بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات لجلسة 5 مارس للاطلاع.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، واستمعت المحكمة، في الجلسات السابقة، للعديد من المرافعات من محامي سارة مقيمة الدعوى، وقدّم خلال الجلسات العديد من المستندات المؤيدة لدعواه.