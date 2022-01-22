«الطماطم» بـ1.5 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم السبت

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت، لدى التجار بالسوق المحلي، باستثناء بعض الأصناف ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

"الدستور" تنشر خلال السطور التالية أسعار أصناف الخضروات بسوق العبور للجملة:

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الطماطم بين 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر البطاطس بين 2 : 3.75 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 2 : 2.75 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 3.5: 9 جنيهات للكيلو ( قفص).

سعر الجزر من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الفاصوليا من 6 : 11جنيه للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 3: 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 2 : 4 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 3 : 8 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من3 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 7 : 13 جنيهات للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3 : 10 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار صوب 5 : 7جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البسلة من 4 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر السبانخ من 2.5 : 6 جنيهات للكيلو(قفص).

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا 1.5 : 3 جنيهات للكيلو(شوال - قفص).

أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1 : 1.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار الفول الأخضر 5 : 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الكرات 7.5 جنيه للكيلو ( 10 ربطات).

أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات (الرابطة 3 كيلو).

سعر الكرنب 2.5 جنيه (القطعة).

سعر كرنب سلاطة 5 جنيهات (القطعة 2 كيلو).

سعر كرنب أحمر 5 جنيهات للكيلو (القطعة 1 كيلو).

سعر بروكسل 25 جنيهًا للكيلو.

سعر القرنبيط 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).

سعر البروكلي 5 جنيهات.

سعر كرفس 9 جنيهات (6 ربطات).

سعر كرفس فرنسي 5 جنيهات (6 ربطات).

سعر فجل أحمر 2 جنيهات (6 ربطات).

شبت 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر السلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطات).

سعر قرع عسل 18 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

سعر عيش الغراب 25 جنيهًا (الطبق 250ج.