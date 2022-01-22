السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار منزل من طابقين في المنيا دون إصابات

ارشيفية
ارشيفية

انهار اليوم السبت، منزل بمدينة سمالوط شمال المنيا، دون إصابات بشرية .

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار بشارع أبوزهران بجوار مسجد الدعوة بمدينة سمالوط، ملك فاطمة أحمد محمد موسى.

انتقل فريق الحماية المدنية، إلى موقع الانهيار وتم فرض كردون أمني، للحفاظ على سلامة المواطنين، وبالمعاينة تبين أن المنزل قديم وخالي من السكان، ومكون من طابقين مبني بالطوب اللبني، وصادر له قرار إزالة، ولا يوجد خسائر بشرية.

لا يوجد خسائر بشرية.

الحماية المدنية انهيار المواطنين أمن انهيار عقار أمن المنيا سمالوط إصابات

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