انهيار منزل من طابقين في المنيا دون إصابات

انهار اليوم السبت، منزل بمدينة سمالوط شمال المنيا، دون إصابات بشرية .

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار بشارع أبوزهران بجوار مسجد الدعوة بمدينة سمالوط، ملك فاطمة أحمد محمد موسى.

انتقل فريق الحماية المدنية، إلى موقع الانهيار وتم فرض كردون أمني، للحفاظ على سلامة المواطنين، وبالمعاينة تبين أن المنزل قديم وخالي من السكان، ومكون من طابقين مبني بالطوب اللبني، وصادر له قرار إزالة، ولا يوجد خسائر بشرية.

لا يوجد خسائر بشرية.