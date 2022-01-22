السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 متهمين بسرقة متعلقات المواطنين فى مصر الجديدة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وركن سيارته أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، وحال عودته اكتشف كسر زجاج السيارة، وسرقة المبلغ المالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظتى "القاهرة- الجيزة").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، كما أقروا بارتكابهم عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وكذا سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد استخدامها فى وقائع السرقة، كما تم بإرشادهم ضبط سيارة مستولى عليها من إحدى وقائع السرقات بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.

وزارة الداخلية عين شمس مديرية أمن قسم شرطة أمن مديرية امن القاهرة مصر الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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