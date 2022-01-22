السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عامل ألوميتال وصديقه لاتهامهما بقتل مسنة بالهرم

حبس عامل
حبس عامل

قرر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، استمرار حبس عامل ألوميتال وصديقه 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل سيدة مسنة بالهرم.

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يؤكد العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة مسنة بها جرح ذبحي بالرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملا وصديقه يقطنان بالمنطقة وعلى علم بأن المجني عليها تقطن بمفردها، وفي أثناء محاولة اقتحام شقتها بسرقتها، شعرت بهما وحاولت تستغيث بالأهالي فذبحها أحد المتهمين.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

قاضي المعارضات قسم شرطة النيابة الجيزة جنوب الجيزة العثور على جثة سيدة مسنة غرفة عمليات النجدة

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