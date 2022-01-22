السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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مصر

«الصحة» تبدأ تطبيق اشتراطات دخول مصر الجديدة لمواجهة كورونا

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

تبدأ وزارة الصحة والسكان، اليوم، فى تطبيق الاشتراطات والضوابط الجديدة للدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات، والموانئ البحرية، والمعابر البرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الإجراءات اشترطت حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه يشترط مرور 14 يومًا على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يومًا على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، وذلك قبل الوصول إلى الأراضي المصرية، وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح، فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزًا لشهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW) خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، على أن يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عامًا.

وأفاد "عبدالغفار" بإيقاف العمل بإجراء تحليل الـ ID NOW COVID-19 test للقادمين من دول (جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وزيمبابوي، وإسواتيني).

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه في حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة، يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، وفي حالة إيجابية الفحص بالنسبة لغير المصريين، يتم تأكيد الفحص المعملي باستخدام اختبار ID NOW.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل، أنه بالنسبة للقادمين عبر المطارات السياحية (شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان) يشترط أن يكون القادم حائزًا لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا- طبقًا للشروط الموضوعة في هذا الشأن- وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح، فيشترط أن يكون حائزًا لشهادة تفيد سلبية الفحص لفيروس كورونا بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، طبقًا للشروط الموضوعة في هذا الشأن.

وتابع "قنديل" أنه في حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، موضحًا أنه في حالة إيجابية الفحص يسمح للقادمين بالعزل الذاتي لمدة خمسة أيام في فندق الإقامة، مع إجراء فحص
‏PCR في اليوم السادس، وفي حالة عدم وجود أعراض للمرض، وجاءت نتيجة الـPCR  سلبية، يسمح لهم بإنهاء العزل، أما إذا كانت النتيجة إيجابية، يستمر العزل فترة خمسة أيام أخرى، ثم يتم إنهاء العزل دون الحاجة لإجراء فحص آخر.

الصحة اشتراطات الأراضى المصرية المطارات المنافذ البرية فيروس كورونا الجرعة الثانية

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وائل لطفي

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