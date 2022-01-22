إنذار لوزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» لمنى ذكي

قدم المحامي أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنذارًا لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية لمنع عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» بطولة منى ذكي وإياد نصار بعد ساعات من عرضه.

وصرح «محفوظ» أنه بعد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» للجمهور أثار موجة من الغضب الجماهيري من خلال الدعوة للانحلال الأخلاقي في عدة مشاهد بالفيلم من إبطاله وكانت أولى المشاهد الفيلم ظهور فتاة 18 سنة وتحمل عازل طبي لإقامة علاقة جنسية مع شاب وقد وافقها والدها على ذلك الفعل المشين، مع تعنيفه أمها بعدم التعدي على خصوصية الفتاة والتفتيش بحقيبة يدها.

وأردف محفوظ، بإنذاره تساؤل وصفه بالقانوني كيف تم الترخيص للخروج هذا الفيلم للعرض الجماهيري، وبه مخالفات صارخة لقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978 ومخالفة غير منطقية إلى نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، والذي ينص على سلطة الرقابة على المصنفات السمعية أو البصرية، سواء كان أداؤها مباشرًا، أو مسجلة بأي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.

واستطرد محفوظ، بتصريحاته أن ذلك العمل الذي يبث السموم الاجتماعية من خلال بعض المشاهد والعبارات التي قد تعصف بأخلاقيات المجتمع وآدابه وترسخ فكرة الحرية الجنسية المطلقة دون رابط أو ضوابط.

واختتم محفوظ، إنذاره المرسل بكتاب موصى بعلم الوصول بمطالبة وزيرة الثقافة بإصدار أمر فوري بمنع العرض العام لفيلم «أصحاب ولا أعز» من العرض الجماهيري حماية للقيم والأخلاق التي تحميها وزارة الثقافة والجهة التنفيذية التابعة لها وهي المصنفات الفنية واتخاذ اللازم قانونًا.