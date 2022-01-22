السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

العراق يطلق منتدى الطاقة النظيفة 2022 غدا

إحسان عبد الجبار
إحسان عبد الجبار إسماعيل

حدد العراق غدا الأحد موعداً لانطلاق أعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة 2022.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، في بيان، إن انطلاق هذا المنتدى يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التدريجي من الطاقة التقليدية إلى النظيفة والمتجددة من خلال مشاريع التعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في هذا المجال. 

وأضاف إسماعيل، أنه يشارك بالمنتدى كل من وزارات النفط والكهرباء والبيئة، وعدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق  منها، غاز الجنوب، وغاز البصرة، وشل وسيمنس للطاقة، وشلمنجر، وبيكرهيوز، وتوتال، وغيرها، هي خطوة مهمة تهدف الى الاطلاع والتعرف  على احدث التجارب والتطبيقات العملية في هذا المجال، فضلاً عن مناقشة المحاور والبرامج المتعلقة بتطوير قطاعات الطاقة المتجددة في العراق والعالم، من خلال  الأوراق العلمية والبحوث والدراسات التي يقدمها عدد من الخبراء  والمختصين في شؤون الطاقة المتجددة والبيئة، عن أهم الخطوات الواقعية لاقامة مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة ، اضافة الى الرؤى والآفاق المستقبلية، والتجارب المماثلة في الدول المتقدمة ، واهم وابرز الخطوات العملية في هذا المجال.

يذكر أنه أكد تقرير دولي لشركة "وود ماكنزي للاستشارات الدولية" تقريرا، أكدت فيه أن دولا مثل العراق، والتي لا تملك الاحتياطيات المالية للاستثمار في قطاعات الوقود غير الأحفوري، ستكون الأكثر عرضة لخسائر الإنتاج الاقتصادي.

وأكدت شركة "وود ماكنزي للاستشارات الدولية" الأمريكية، أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة قد يكلف الناتج الإجمالي العالمي انخفاضا بنسبة 2% بحلول عام 2050.

وتابعت حسب التقرير الذي نشرته "رويترز"، أن هذا الانخفاض يمكن أن يتعافى قبل نهاية القرن.

وأكد التقرير، أن الاستثمارات في تقنيات مثل مزارع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات المتطورة، ستساعد في خلق فرص العمل، وذلك حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: لكن من المرجح أيضًا أن يؤدي الانتقال إلى خفض الوظائف وخفض الإيرادات الضريبية في قطاع الكهرباء وإنتاج الوقود الأحفوري.

 

 

 

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