السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك
الزمالك

أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، استعدادها لتأمين مباراة الزمالك وغزل المحلة، اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرفة عمليات لمتابعة أجواء المباراة وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة للسداسي رزاق سيسيه وإسلام جابر وحسام عبد المجيد ويوسف أسامة نبيه ومحمد أشرف روقا وعبدالله جمعة، خلال تدريب الفريق اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

 

المجموعة الثالثة غزل المحله مباراة الزمالك القاهرة الدولي استعدادات أمنية ستاد القاهرة الافريقي

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