السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقيع «خريطة طريق» للتعاون العسكري الفرنسي اليوناني

الجنرال اليوناني
الجنرال اليوناني كونستانتينوس فلوروس

وقّع قائدا القوّات المسلّحة الفرنسيّة واليونانيّة الجمعة في أثينا "خريطة طريق" تُجسّد الجانب العسكري للشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين التي أُبرمت في سبتمبر في باريس.

وتنصّ خارطة الطريق التي وقّعها الجنرال الفرنسي تياري بورخار الذي يزور أثينا والجنرال اليوناني كونستانتينوس فلوروس، على أنّ "الشراكة الاستراتيجيّة توحّد البلدين على الصعيد العسكري"، حسب بيان لهيئة أركان القوّات المسلّحة الفرنسيّة.

وتتيح هذه الوثيقة أيضا "تعزيز العلاقات الدفاعيّة العسكريّة وهيكلتها على الأمد الطويل" و"تجسيد التعاون العسكري الثنائي الفرنسي اليوناني على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي"، كما ورد في البيان.

ويأتي توقيع "خريطة الطريق" هذه بعد إبرام اتّفاقية فرنسيّة يونانيّة في سبتمبر تنصّ على بند للمساعدة المتبادلة "بكلّ الوسائل المناسبة" إذا وجد البلدان "بشكل مشترك أنّ هناك هجومًا مسلحًا يحصل ضدّ أراضي" أحدهما.

وقرّرت أثينا العام الماضي، على خلفيّة التوتّر مع تركيا المجاورة، تعزيز قدرتها العسكريّة عبر طلب 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال وثلاث فرقاطات من فرنسا بمبلغ إجمالي قدره 5,5 مليارات يورو. وأعلنت اليونان بعد ذلك شراء ستّ طائرات رافال جديدة.

ويأتي توقيع "خريطة الطريق" بعد يومين على تسليم أوّل ستّ طائرات رافال طلبتها أثينا من فرنسا.
في صيف 2020، انحازت باريس إلى أثينا وأرسلت طائرات رافال وسفن حربيّة في مواجهة انتشار سفن عسكرية وأعمال التنقيب التركيّة في شرق البحر المتوسط.

وقال البيان المشترك الفرنسي اليوناني إنّه "في إطار الالتزامات التي تمّ التعهّد بها تجاه الاتّحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"، تُوحّد الشراكة الفرنسيّة اليونانيّة "عسكريًا" البلدين "اللذين يسهمان في الدفاع الأوروبي والأمن الأوروبي الأطلسي، عبر التأكيد خصوصًا على تمسّكهما بحرّية الطيران والبحري في إطار احترام القانون الدولي".

وستُتيح "خريطة الطريق" للقوّات المسلّحة الفرنسيّة واليونانيّة "تعزيز ثقافتيهما الاستراتيجيّة المشتركة وإمكانيّة التشغيل المتبادل لصالح جيشينا"، حسب ما جاء في البيان الذي يشدّد على أنّ "التعاون العسكري الثنائي (سيتمّ) توسيعه".

وقال خبراء لوكالة فرانس برس إنّ الاتفاقيّة الدفاعيّة هذه "غير مسبوقة" و"غير عاديّة" لأنّها تربط دولتَين عضوَين في الحلف الأطلسي وتستهدف "ضمنا" تركيا، العضو الآخَر في الحلف.

أثينا العسكري الفرنسي اليوناني اليونان فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

أهالي عقار محرم بك المنهار بالإسكندرية يروون مأساتهم (فيديو)

تخصيص 283 مليار جنيه بموازنة «2021 /2022» للحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات الصحف

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

الاتحاد الأوروبي يهنيء كمبوديا على توليها رئاسة الآسيان

الري تكشف آخر معدلات تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية