بدء امتحان مادة اللغة العربية  لطلاب الصفيين الخامس والسادس الابتدائي

بدأ امتحان مادة اللغة العربية للصفيين الخامس والسادس، بامتحانات نصف العام الدراسي بالعام الدراسي الحالي 2021-2022، محافظة القاهرة، اليوم السبت.

ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظاً على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أي نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى، قائلًا: “إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل”.

في ذات السياق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بضرورة تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة ومتابعة الوضع الوبائي الراهن.

وطالبت الوزارة بضرورة التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، ومتابعة نسب تلقى اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية والسماح لمتلقي للقاح بدخول المؤسسات التعليمية فقط، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي والواردة بالخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد والصادرة من وزارة الصحة من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة ومديرية وإدارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا فى ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول وذلك بعد منتصف العام الدراسي فى كافة المدارس.

وأكدت وزارة التعليم، أن الطالب الذي يؤكد إصابته بفيروس كورونا، يمنع من دخول الامتحانات لحين شفائه.