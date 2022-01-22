السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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عالم

تحالف دعم الشرعية باليمن: لا صحة لاستهداف مركز احتجاز في صعدة

العقيد الركن تركي
العقيد الركن تركي المالكي

نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز في محافظة صعدة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي - حسبما نقلت الاخبارية السعودية - أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر أمس الجمعة وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة.

وقال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد وقد تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات.

وأضاف العميد المالكي أن ما سوقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، موضحًا أن محل الادعاء (مركز احتجاز صعدة) لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولا تنطبق عليه المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن و اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء أمس الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط، موضحا أن الصاروخ الباليستي أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني.

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