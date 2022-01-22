إيران تعلن عن تعاون روسى لبناء محطات نووية جديدة

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، المحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بأنها مهمة، وقال إن علاقات تعاون مميزة ستربط بين بلديهما.

وأضاف "عبد اللهيان"، أن محادثاته مع لافروف بحثت تعاون إيران وروسيا في تسريع بناء محطات طاقة نووية جديدة في إيران، إضافة إلى التنمية الشاملة للتعاون في ضوء الاتفاقيات الأخيرة بين رئيسي البلدين، إضافة للاهتمام بالشؤون القنصلية لمواطني البلدين.

وختم "عبد اللهيان" بالقول إن المرحلة القادمة ستشهد علاقات تعاون مميزة، بين البلدين.