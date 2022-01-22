من بينها «الأحياء يخبرون قصتهم» ننشر إصدارات دار روافد بمعرض القاهرة للكتاب

تشارك دار روافد للنشر والتوزيع، في فعاليات الدورة الثالثة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 26 يناير الجاري وحتي 7 فبراير 2022. بمجموعة كبيرة من الكتب الفكرية والفلسفية، والروايات والمجموعات القصصية والدواوين الشعرية والتي نستعرضها في هذا التقرير.

ــ كتاب «تجديد الخطاب الأخلاقي من منظور قرآني» للكاتبة د. سوسن الشريف

ومن أجواء الكتاب: عندما ضل الإنسان طريقه لعدم معرفته بهذا المنهج، وانفصل الخطاب الديني السائد عن حياة الإنسان وواقعه، فكان من الضروري إعادة طرق باب القرآن الكريم، والنظر فيه بشكل أكثر عمقاً، بوصفه دليلاً ومرشداً ينير الطريق من جديد، ويطرح حلولاً لما يعانيه المجتمع من مشاكل وأمراض أخلاقية، ويضع له أسسا ومبادئا يسير عليها، بما يتوافق مع التغيرات المتلاحقة التي تفرز ظروفا وأوضاعا جديدة متباينة.

كتاب «الأحياء يخبرون قصتهم» للشاعر البهاء حسين

يتناول الكتاب 30 حوارًا صحفيًا أجراها الكاتب مع عدد من الشخصيات المصرية البارزة، مثل: الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وعبد الله كمال، وعبد الحليم قنديل، والدكتورة الراحلة نوال السعداوي، والدكتور جابر عصفور، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والموسيقار عمر خيرت، والكاتب الكبير صلاح عيسي، وغيرهم من رموز الإبداع.

ــ كتاب «الخلافة والإمامة» ..قراءات في المذاهب الإسلامية

للكاتب الباحث دكتور محمد يسري أبو هدور، والذي يشير في مقدمته للكتاب إلي: فيما يخص الحالة الإسلامية، فإننا نستطيع أن نميز ظهور الكثير من الأنسقة المذهبية المتمايزة، والتي أثبتت حضورها وتأثيرها لما يزيد عن أربعة عشر قرناً من الزمان، وتُعتبر مسألة البدايات التاريخية المبكرة لظهور مذهب أو فرقة دينية معينة، من أصعب المسائل التي تواجه الباحث في تاريخ الأفكار بشكل عام وتاريخ الدين على وجه الخصوص، ويرجع السبب الرئيس في صعوبة ذلك الأمر في أن أتباع كل مذهب يرفضون القول بتاريخية هذا المذهب، ولا يوافقون على الادعاء الذاهب إلى أن قيام مذهبهم وتشكله كان نتيجة ومحصلة لمجموعة من العوامل والظروف التاريخية البشرية التي تطورت مع مرور الزمن، لتتمخض في النهاية عن قيام المذهب بصيغته النهائية المعتمدة.

ــ كتاب «مفهوم الزمان.. جدل برجسون -آينشتاين» للكاتبة الباحثة مروة نبيل

يُعد الكتاب بحث في مفهوم "الزمان النسبي" عند "آينشتاين" لرصد ثوريته، واختلافه عن مفهوم "الزمان الطبيعي" الذي قالت به الفلسفة. ثم محاولة توضيح مفهوم "الزمان الحدسي" عند"برجسون"، بما يؤكد اختلاف "زمان الديمومة "عن مفهوم" الزمان الفيزيائي" في الفلسفة أو العلم، وتتبع رحلة مفهوم "الزمان النسبي" في الفيزياء الراهنة، لنري كيف تضافرت "النسبية" و"ميكانيكا الكم" لتشكيل مفهوم "الزمان الكمي"، وكيف أسهم هذا التضافر في تطور الأبحاث الراهنة في "الفيزياء الفلكية"؛ وكيف سينبني على هذا التضافر كثيرا من التوقعات لأبحاث "الثقوب السوداء"، وإمكانية "السفر عبر الزمان"حتى انتصاف القرن الحالي. ومقارنة النظريتين (الديمومة والزمكان) من عدة أوجه؛ لإيجاد مفاهيم يشترك في تناولها كل من الفيزيائي والفيلسوف، وأوجدنا اختلافاتهما واتفاقاتهما حول هذه المفاهيم.

ـ كتاب «الاعتقاد المذهبي للبخاري وأثره في تخريج مدوناته الحديثية» لـ محمد يسري أبو هدور

ومما جاء عليالغلاف الخلفي للكتاب: ينبغي هنا الالتفات لأهمية اللحظة التاريخية الفارقة التي عاصرها الإمام البخاري إبان فترة تدوينه وتصنيفه لكتابه الجامع الصحيح، حيث يمكن القول إن صحيحه ذائع الصيت والشهرة، هو في واقع الأمر الكتاب الأكثر تعبيراً عن عقائد أهل السنة والجماعة، فضلاً عن كونه لسانهم الناطق وسيفهم المشهور للدفاع عن خصوصياتهم العقائدية والسياسية في معاركهم الفكرية المستمرة ضد من اعتبروهم أهلاً للأهواء والبدع والانحراف والزيغ، من هنا، فأن الدراسة سوف تعمل على كشف المواطن التي انتهج فيها الإمام البخاري، طريقة جديدة ومنهجاً مختلفاً فيما يخص جمع السنة النبوية، وستبين الدراسة الكيفية التي انتقلت معها منهجية البخاري من مربع الجدة والشذوذ إلى حيز التأصيل والتقعيد.

ــ 3 كتب لأوسكار وايلد المحاورات و حقيقة الأقنعة و روح الإنسان ترجمة طه عبد المنعم

تضم الكتب الثلاثة، مجمل أعمال أوسكار وايلد النقدية التي ترسم مشهداً ثقافياً ينتمى لنهايات العصر الفيكتوري، المعروف بزخمه الشديد ثقافياً، من خلال عيون مثقف أيرلندي انغمس في الثقافة الإنجليزية وتشبع بالثقافة اليونانية القديمة وتمرد على تقاليد المجتمع الفيكتوري. فقط لأنه عاش أفكاره ولم ينظر للعالم إلا من خلال رؤيته الجمالية، التى مازالت تحتفظ بأفكار ورؤى جمالية شديدة الجرأة حتى الأن.

ــ كتاب «فن التفلسف» لــ برتراند راسل وترجمة عمر فتحي

يقدم لنا راسل في هذا الكتاب الصغير ثلاث مقالات كبيرة القيمة تتناول المقومات الأساسية -في رأيه- للفيلسوف. وهي فن التخمين العقلاني متمثلاً في النقد العقلاني وفن الاستدلال مُتمثلاً في المنطق وفن الحساب مُتمثلاً في الرياضيات، مع أمثلة بسيطة توضح جوهر الفلسفة فكراً وممارسةً وما ينبغى على من يطمح لأن يصبح فيلسوفاً أن يسترشد به ويتخذه منهجًا.

ــ كتاب «شواطئ أدبية ونقدية» لــ محمد صلاح غازي

يطرح الكتاب لموسوعة النظرية الأدبية التي اشترك تحريرها نحو 134 ناقدا من مختلف الجامعات حول العالم، وأسئلة السرد المعاصر وعلاقة الأدب بالحداثة وما بعد الحداثة وجماليات الحداثة، وقضايا النقد الأدبي والنقد الجديد والنقد الثقافي، ومفاهيم مثل العلامات والرومانسية والخطاب والهرمانيوطيقا، والعوالم الرمزية وصناعة العالم وتناولنا التيار الوعي والرواية الحديثة ونظرية الرواية الحداثية والرواية وظاهرة الإرهاب والروائيات العربيات المعاصرات، والرواية والخيال الريفي في مصر.

ــ نوفيلا "الأمطار" لـ سومرست موم ترجمة وسام جنيدي

تدور أحداث النوفيلا حول فكرة جاءت فى الأدب الغربى والعربى على السواء، ولكن يعتبر "موم" فى تلك النوفيلا أول من عبر بالكلمات فى قصة عنها، وهى فكرة تدخل رجال الدين فى حياة الأفراد تدخل مباشر مما دعا بعض المجلات فى وقتها رفض تلك النوفيلا، حتى لا يدخلون فى صراعات مع المبشرين والسلطة الكنسية فى ذلك الوقت ويعتبر هذا سبب أهمية تلك النوفيلا.

