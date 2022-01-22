سلطنة عمان تعلن إجراءات جديدة لاحتواء وباء كورونا

أعلنت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان، فرضها إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس، من بينها عدم إقامة صلاة الجمعة.

وأوصت اللجنة في بيان: "بتأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض، والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، أو إقامتها بدون حضور جماهيري، مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة، كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط".

كما قررت اللجنة "عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50 % من السعة الاستيعابية، وفقًا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقًا، بالتنسيق مع وزارة الصحة".

وقالت اللجنة إن "الإجراءات الجديدة هي للحد من الارتفاع الحاصل في إصابات كورونا، وحماية أفراد المجتمع، خصوصًا الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم حتى الآن، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وسعيًا للحفاظ على مقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع هذه الجائحة، وتقديم الخدمات الصحية الأخرى".

وأهابت اللجنة العليا العمانية بضرورة "التزام المؤسسات التي سمح لها بممارسة أنشطتها، خصوصًا المطاعم والمقاهي والمجمعات والمحال التجارية وقاعات المناسبات، بالاشتراطات الموضوعة لمزاولة الأنشطة، خصوصًا عدم تجاوز نسبة 50% من السعة الاستيعابية، والتثبت من التطعيم والتباعد وارتداء الكمامات وغيرها من الضوابط".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.