السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

قوات الأمن العراقية تحبط هجوما لداعش شمال شرق ديالى

قوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية

أحبطت قوات الأمن العراقية،  هجوما لعناصر تنظيم "داعش" شمال شرق ديالي.
 

وقال الأمن العراقي- في بيان: إن "مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي حاولت التعرض لنقاط تابعة لقوات الأمن وتدمير كاميرا حرارية في قرية (سبتة) ضمن قاطع قوات الجيش والشرطة قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن وتُفشل محاولة تعرضهم الخائبة".


وأضاف أن قوات الأمن قامت بإنشاء نقطة أمنية ونصب كاميرا حرارية في المنطقة المذكورة بناء على مناشدات الأهالي.
 

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل 11 عنصرًا بينهم ضابط برتبة ملازم من أفراد الجيش العراقي في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالي شمال شرقي البلاد جراء حادث إرهابي من قبل عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

وعلى صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة في العراق، بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و277 حالة.

 

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 7155 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و144 ألفًا و422 إصابة.

 

وأشار التقرير إلى شفاء 1995 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و74 ألفًا و718
و لفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 29 ألفًا و169 فحصًا مختبريًا للمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

 

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى تسعة ملايين و30 ألفًا و237 شخصًا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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