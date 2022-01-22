مندوب ليبيا بالجامعة العربية يستعرض مع «الدبيبة» تطورات الساحة العربية

استعرض مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت، خلال لقائه في العاصمة طرابلس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، آخر المستجدات والتطورات على الساحة العربية.

وذكرت المندوبية الليبية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية- أن اللقاء تناول عددًا من الملفات المهمة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق من أجل النظر في أمرها.

كما ناقش اللقاء سير عمل المندوبية، وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها جامعة الدول العربية، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا والأمة العربية.

وعلى صعيد آخر، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل 15 حالة وفاة و1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في منشوره اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن من بين الإصابات الجديدة بكوفيد 19، 135 حالة حرجة.

وأشار المركز إلى تماثل 611 مصابًا للشفاء، لافتًا إلى أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 20% من إجمالي 6594 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 5263 منها.

ونوه بأن حالات الوفاة، توزعت بواقع 11 حالة بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

كما نوه المركز المعني بمراقبة مستجدات فيروس كورونا والتابع لوزارة الصحة الليبية، إلى ارتفاع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 401 ألف و444 حالة، منها 8588 حالة نشطة، بينما تعافى 386 ألفًا و967 حالة، وسُجلت 5889 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين الماضي، انتشار أربعة متحورات من فيروس كورونا في ليبيا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.