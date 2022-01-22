السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى يبحث مع المبعوث الأمريكى أمن واستقرار المنطقة

موسى فقي محمد
موسى فقي محمد

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، خلال استقباله مساعدة و زيرة الخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا مولي في، والسفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الجديد لمنطقة القرن الأفريقي، قضايا الأمن و الاستقرار في المنطقة.

و قال "فقي"- في تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر": إن اللقاء تطرق إلى قضايا الأمن و الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وجهود الجهات الفاعلة الوطنية و الإقليمية التي تعمل من أجل الحوار والحلول السياسية لحل أزمات المنطقة".

في سياق آخر، تسلم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم، أوراق اعتماد عدد من السفراء و ممثلي الدول و المنظمات لدى الاتحاد الأفريقي.

و قال "فقي"- في تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر": إنه تسلم أوراق اعتماد سفراء و ممثلي كوت ديفوار (السفير إينيوميز)، كوبا (السفيرة أنتونيا ماريو أورو)، سنغال (السفير محمد الأمين)، غينيا بيسا و (السفير إبراهيم سانو)، جامعة الدول العربية (السفير وليد حامد)، بوركينا فاسو (السفيرة أ وليفيا رومبا)، مالاوي (السفير تشارلز بيتر)، و المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشتركة للإيدز (الدكتورة سيكا تسيمو).

وعلى صعيد آخر، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأراضي الإماراتية.

و ذكر بيان صادر عن الاتحاد الافريقي، أن رئيس المفوضية، تابع تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مؤسسات مدنية في الإمارات العربية المتحدة.

و أدان رئيس المفوضية، بشدة هذا العمل الإجرامي البشع، كما تقدم بصادق العزاء لقيادة و حكومة و شعب الإمارات و لذوي الضحايا، متمنيًا للجرحى عاجل الشفاء.

و جدد دعوته إلى مضاعفة التضامن الدولي ضد الإرهاب، و الذي تشكل القارة الإفريقية أول المتضررين منه في مناطق عديدة منها.

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