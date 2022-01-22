رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2022 للفصل الدراسى الأول

تستعرض جريدة "الدستور" رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 للفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها عبر محرك البحث العالمي جوجل، قبل عقد الامتحانات بأسبوع واحد؛ بسبب قلق أولياء الأمور، قبل أداء الاختبارات.

وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الحصول على نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وموعد عقد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

ومن هذا المنطلق، فقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعًا إلكترونيًا لإعلان نتائج الطلاب في جميع المواد الدراسية ضمن خطة الدولة بتقديم خدمات رقمية للمواطنين في كافة المجالات.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022

وللحصول على نتائج الطلاب عبر موقع الوزارة الرسمي يجب إتباع الخطوات التالية:

يجب في هذه الخطوة أن تسجل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا اللينك (من هنا).

يجب في هذه الخطوة اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

يجب في هذه الخطوة أن تحديد الفصل الصف الدراسي المقيد به الطالب.

يجب في هذه الخطوة كتابة رقم جلوس الطالب والتأكد من بياناته.

الضغط على زر الاستعلام.



ظهور كافة نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية

وفي هذا السياق، يختلف مواعيد عقد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات، فكل مديرية تربية وتعليم وضعت جدول منظم لسير الامتحانات خاص بها كان على رأسهم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتي يبدأ فيها امتحان طلاب الإعدادية خلال الفترة من 29 يناير وحتى 3 فبراير المقبل، وذلك وفقًا للجدول الذي حددته وزارة التربية والتعليم:-

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الفصل الدراسي الأول

اليوم الأول: يوم 29 يناير امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

اليوم الثاني: يوم 30 يناير امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي.

اليوم الثالث: يوم 31 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

اليوم الرابع يوم 1 فبراير امتحان مادة العلوم.

اليوم الخامس يوم 2 فبراير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

اليوم السادس يوم 3 فبراير امتحان مادة الهندسة.

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تقديم جميع الخدمات المتكاملة للطلاب وفرت رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الأول فور ظهورها وكيفية وضع الأسئلة من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر المنصات الإلكترونية حاليًا، حيث يتم وضع الأسئلة التي تعتمد في إجاباتها على مدى فهم الطلاب للمعلومات الواردة في المنهج الدراسي وفقًا للخطة تطوير المناهج التي تنتهجها الوزارة في هذه الفترة.