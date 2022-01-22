السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«كيوشوكو».. لماذا يحتفل اليابانيون بالكاري سنويًا؟

الكاري
الكاري

يعتبر الكاري من التوابل التي نستخدمها يوميًا بالمطبخ فهو عنصر أساسي للكثير من الوجبات الشهية واللذيذة، ولكن في اليابان الوضع مختلف، حيث خصص يوم الثاني والعشرين من يناير سنويًا، يوم خاص للاحتفال بهذه التوابل الشهية، فما القصة؟

 

«كيوشوكو».. قصة احتفال اليابانيين بالكاري

بدأت القصة في 22 يناير عام 1946، بعد أن خصص المسئولون في اليابان بتوزيع وجبات تغذية على الطلاب في المدارس، حيث كانت أول وجبة توزع وقتها "أرز بالكاري" وهي من الأطباق الشهيرة هناك، ومن هنا بدأ الاحتفال بهذا اليوم الغريب.

وتوالت بعد ذلك الاحتفالات بهذا اليوم، حيث كان الكاري النصيب الأكبر في الوجبات التي تقدم للطلاب، بالإضافة إلى الأسماك والدواجن، حيث توقفت خلال الحرب العالمية، وبعد الانتهاء استمرت الحكومة اليابانية في تقديم الوجبات للأطفال حتى وقتنا هذا مع الاحتفال بيوم "الكاري" الياباني.

فوائد مذهلة لـ"الكاري"

يحظى الكاري بالشعبية الجارفة في العالم خاصة في دول أسيا، وذلك لأنها تعطي مذاقًا شهيًا للطعام، بالإضافة إلي الفوائد التي يستفيد منها جسم الإنسان، ففي السطور التالية يرصد الأطباء بموقع "WebMD" الطبي فوائد هذه التوابل المذهلة.

يمكن لمسحوق الكاري السيطرة على نسبة السكر في الدم، فقد يساعد الكاري الأشخاص في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل صحي، فقد وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من توابل الكاري يتمتعون بمستويات سكر صحية في الدم.

كما يساعد الكاري في الوقاية من خطر الإصابة بمرض السرطان، حيث لديه القدرة على مكافحة الخلايا السرطانية ومنع نموها.

أكد الأطباء، أن الكاري يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويرجع ذلك إلى حد كبير لاحتوائه على الكركم والزنجبيل، التي تساعدك على هضم الطعام بشكل أكثر كفاءة.

كما أن الكاري يساهم في تحسين صحة القلب، فضغط الدم عامل مهم في صحة القلب، حيث يتعرض الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم لخطر متزايد للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من مسحوق الكاري أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه يحسن الدورة الدموية بعد الوجبة مباشرة. 

ضغط الدم اليابان مرض السرطان يوم الكاري فوائد الكاري ارز بالكاري

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وائل لطفي

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