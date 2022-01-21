براتب يصل لـ3500 جنيه.. القوى العاملة تعلن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر 287 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بالعاشر من رمضان، وبراتب يتراوح من 2000 وحتى 3500 جنيهًا.

وتضمنت الوظائف المتاحة بالشركة، 12 مراقب جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عالي.

كما تحتاج الشركة، 200 عامل إنتاج، و50 مساعد تشغيل، و10 عامل مخازن، و15 سائق كلارك.

وتشترط الشركة في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 25 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير مواصلات إلى الزقازيق، ميت غمر، بلبيس، منيا القمح، الحسنية، أبو حماد، بير عمارة، الجعافرة، العاشر من رمضان.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على تليفون المديرية 0552349923، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة، العاشر من رمضان.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة القوى العاملة، في توفير فرص عمل للشباب، حيث تقوم بإصدار نشرة توظيف مرتين شهريًا، تتضمن فرص عمل تتناسب مع جميع الأعمار والمؤهلات المختلفة، وذلك في محاولة للحد من معدل البطالة بين الشباب، حيث تستهدف وزارة القوى العاملة تخفيض معدل البطالة بنحو 1.5% سنويًا.

ويمكن للشباب الإطلاع على كافة فرص العمل المتاحة بتلك النشرة عن طريق موقع وزارة القوى العاملة على اللينك التالي:

http://www.manpower.gov.eg/

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بتعيين 6093 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 45 قادرون باختلاف من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 5847 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 3587 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.