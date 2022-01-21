الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر بالكويت: تحويلات المصريين بالخارج لها دور إيجابي في دعم الاقتصاد المصري

السفير أسامة شلتوت،
السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت

 أكد السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، أن تحويلات المصريين بالخارج لها دور إيجابي في دعم الاقتصاد المصري، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها الجالية المصرية بدولة الكويت الشقيقة.


وقال شلتوت، مساء اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش ختام فعاليات دوري أبناء الجالية المصرية لكرة القدم، التي نظمتها رابطة أبناء أسيوط بالكويت، إن السفارة المصرية بدولة الكويت تقدم كل الدعم اللازم للجالية المصرية، مشيرًا إلى أن دور الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الجالية لأعضائها يعتبر دورًا مكملًا لدور السفارة المصرية.


وأضاف، أن الفعاليات الرياضية المختلفة تأتي بثمار من حيث تعزيز ترابط أبناء الجالية بعضها البعض، مؤكدًا أهمية استمرار كافة الفعاليات، خاصة الرياضية منها، لدعم روح التواصل بين أبناء الجالية المصرية مع بعضها البعض على أرض الكويت.
ولفت السفير أسامة شلتوت إلى اهتمام الجالية المصرية بالكويت بكافة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لقيام الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل لأبنائنا.


بدوره، قال وليد سالم، المنسق العام لفعاليات دوري كرة القدم لأبناء الجالية المصرية بالكويت، إن تنظيم دوري كرة القدم يقام على مدى 4 سنوات متتالية على أن تقام المباريات يوم الجمعة من كل أسبوع حرصًا منّا على حضور أكبر عدد من أعضاء الجالية لمشاهدة المباريات.


وأوضح أن دوري كرة القدم لأبناء الجالية المصرية شارك فيه 16 فريقًا يمثلون محافظات مصر المختلفة، واستمرت التصفيات على مدى 5 أسابيع وانتهت الفعاليات بفوز فريق القصير على سوكر 4/ 2 من محافظة أسيوط.


شهد الفعاليات الشيخة أنوار الصباح والمستشار عبد الله بدران أمين عام رابطة أبناء أسيوط بدولة الكويت، والمستشار ناصر صلاح رئيس اللجنة المنظمة الرياضية، ولفيف من أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت.

 

 

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