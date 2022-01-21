مشروعات قوانين واستجابة من الحكومة.. حصاد نشاط «تنسيقية الأحزاب» الأسبوع الماضي

يواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استخدام أدواتهم الرقابية في الآونة الأخيرة تحت قبة البرلمان، لمواصلة خدمة المواطنين في كافة المجالات والعمل على إنجاز احتياجاتهم اليومية، استكمالًا للأنشطة النواب في الدوائر المختلفة.

بداية، تقدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والخاص بقمع التدليس والغش.

زيارة الإمارات

كما شاركت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى جولة بواحة الكرامة بمدينة أبوظبى وجامع الشيخ زايد الكبير بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد البرلماني برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

إنشاء مركز لوجستي

فيما ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة، المقدم من النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بالمجلس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبدء في سرعة إنشاء مركز لوجستي لصناعة وإصلاح الحاويات بالمواني المصرية، كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للقابضة للنقل والعاملة فى هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة.

فورمولا في مصر

وناقشت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة، المقدم من النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستضافة بطولة سباق السيارات فورمولا في مصر.

مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي

واستجاب مجلس الوزراء، للمقترح برغبة الذي تقدم به النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي،

ووفق المقترح سوف يتم مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

لقاء ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى للعمل المناخي

وفي نهاية الأسبوع التقت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والنائب محمد السباعي وكيل لحنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نايجل توبينج ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى للعمل المناخي، وسط مجموعة من الشباب والفاعلين في المجتمع المدني، لسماع ومناقشة آرائهم في مؤتمر المناخ الذي انعقد بجلاسكو، وكذلك أسئلتهم بخصوص المؤتمر القادم المقرر عقده في شرم الشيخ.