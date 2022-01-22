السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد أسبوع من الكارثة.. كيف تواجه «تونجا» الظلام الرقمي والبركاني؟

الانفجار البركاني
الانفجار البركاني في تونجا

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على جزيرة تونجا التي شهدت أعنف انفجار بركاني في المحيط الهادئ منذ 30 عامًا.

وقالت الصحيفة، أنه بعد انفجار البركان والتسبب في موجات تسونامي عاتية يوم السبت الماضي انقطع كابل الإنترنت الرئيسي ليعزل الجزيرة عن العالم تمامًا.

وتابعت أن عشرات الآلاف من التونجانيين الذين يعيشون خارج مملكة المحيط الهادئ النائية، لم يتواصلوا مع عائلاتهم منذ ما يقرب من أسبوع.

وأضافت، أن آثار ما فعله أكبر ثوران بركاني في العالم منذ عقود من ظهرت خلال المكالمات الهاتفية ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، فبعد ساعة واحدة من الانفجار انقطع الكابل الوحيد الموجود تحت البحر الذي يربط تونجا بالعالم، في ظل الاضطرابات العنيفة.

وأشارت إلى أن الانفصال عن العالم رافق تونجا مع الآثار المدمرة للكارثة، وبينما تُرِك بقية العالم للقلق عند رؤية سحابة عيش الغراب البركانية بعرض 300 ميل يتم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية البعيدة، لم يكن هناك أي اتصال في تونجا ، فقط تتحدث وسائل الإعلام عن التجربة العميقة نفسها للبركان والتسونامي الذي تبعه.

وأكدت الصحيفة، أن بعد أسبوع من الكارثة تواجه “تونجا” ظلام رقمي وسحابة رماد بركاني كثيفة تجعلها بالكاد ترى أشعة الشمس.

وتابعت أن الصورة حتى الآن عبارة عن مشهد ضبابي للممتلكات المدمرة وعمليات الهروب الضيقة والتنظيف المحلي للجزيرة ولكن من الواضح أن الخسائر البشرية لم تتطابق حتى الآن مع أسوأ مخاوف الناس.

وأضافت أنه حتى الآن، تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات فقط، بينما تتعلق المخاوف الأكثر إلحاحًا بمياه الشرب الملوثة بالرماد وخطر توصيل المساعدات - التي بدأت يوم الخميس - بجلب فيروس كورونا إلى بلد خالٍ من الفيروس التاجي بعد إغلاق حدوده عندما بدأ الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم مرور أسبوع على الكارثة لا تزال عملية التقييم الكامل للضرر مستمرة بغض النظر عن الاستجابة، حيث تتحرك البلاد بوتيرة من عصر ما قبل الإنترنت.

الاعلام انفجار انفصال الآثار المدمرة مياه الشرب أشعة الشمس اضطرابات المحيط الهادئ الانفصال الانفجار ثوران بركان الفيروس التاجي انفجار بركاني تونجا الاضطراب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

أهالي عقار محرم بك المنهار بالإسكندرية يروون مأساتهم (فيديو)

تخصيص 283 مليار جنيه بموازنة «2021 /2022» للحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات الصحف

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

الاتحاد الأوروبي يهنيء كمبوديا على توليها رئاسة الآسيان

الري تكشف آخر معدلات تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية