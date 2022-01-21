الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات الناقلة لكأس العالم للأندية

قناة أبو ظبي الرياضية
قناة أبو ظبي الرياضية

يبحث عدد كبير من المصريين عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات 2022؛ حيث حصلت قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث المباريات بشكل مباشر بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وتبدأ بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة من 5 فبراير وتستمر حتى 12 فبراير المقبل.

ويبحث الكثيرون من عشاق كرة القدم خاصة جماهير الأهلي على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية ومباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

 

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات

 

قناة أبو ظبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية AD Sports
عرب ساتالتردد: 11804 عمودي 27500 3/4
ياه سات A1التردد: 12054 أفقي 27500 8/9
نايل ساتالتردد: 12091 عمودي 27500 5/6
هوت بيردالتردد: 11747 عمودي 27500 3/4

وأعلنت قنوات أبوظبي الرياضية اليوم الجمعة حصول مجموعة أبو ظبي على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، أعلنت قنوات أبو ظبي من خلال السوشيال ميديا «تويتر»: «أبو ظبي للإعلام تعلن عن حصول قنوات أبوظبي_الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ومصر ودولة الكويت».

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الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022

وتُشارك في البطولة 7 أندية وهي:

النادي الأهلي (مصر) بطل دوري أبطال أفريقيا.الهلال (السعودية) بطل دوري أبطال آسيا.

مونتيري (المكسيك) بطل دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية).

بيراي (تاهيتي) بعد انسحاب المرشح أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا).

تشيلسي (إنجلترا) بطل دوري أبطال أوروبا.

الجزيرة (الإمارات) بطل الدوري الإماراتي كمنظم للبطولة.

بالميراس (البرازيل) بطل قارة أمريكا الجنوبية «كوبا ليبرتادورس».

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