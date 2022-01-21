الجمعة 21 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شركة مصر للطيران للصيانة تنجح فى تجديد اعتماد «الأيزو»

مصر للطيران
مصر للطيران

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، في تجديد اعتماد "الأيزو"  2015/ 14001  في نظام إدارة البيئة، وكذلك اعتماد "الأيزو" 2018 / 45001  للسلامة والصحة المهنية، بعد اجتياز تفتيش  شركة إنترتك الدولية - مصر، والتى تعد جهة الاعتماد والمراجعة المعتمدة دوليًا.

ويأتى تجديد هذه الاعتمادات فى إطار توجيهات الطيار محمد منار  وزير الطيران المدنى  بضرورة إلتزام كافة الشركات والهيئات التابعة للوزارة بالمعايير العالمية والحفاظ على الاعتمادات الدولية والمحلية بما يضمن السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين.

ومن جانبه، توجه الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالشكر والتقدير للعاملين بشركة الصيانة والأعمال الفنية على جهودهم فى تجديد الاعتماد للعام الرابع على التوالي، ونجاحاتهم المتوالية في اجتياز التفتيشات المختلفة نتيجة التزامهم الدائم بالتشريعات المنظمة للعمل.

بينما أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن التفتيش يهدف إلى التأكد من الالتزام بجميع معايير نظم إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية، وتقييم فعالية النظام من أجل تطوير الأداء العام وتحقيق الأهداف المرجوة واستمرار التنمية المستدامة.

وأشاد بجهود جميع العاملين بالشركة وبإدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لجهودهم في توفير بيئة العمل المناسبة، موضحًا أن فريق العمل بالشركة التى قامت بالتفتيش أبدى إعجابه بما وصلت إليه مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من مستوى متميز في التطابق مع شروط الاعتماد وبالوعي الكامل بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لدى العاملين بالشركة.

الجدير بالذكر أنه في عام 2018  تم منح الاعتماد لشركة مصر للطيران للصيانة للمرة الأولى، وتبع ذلك ثلاثة تفتيشات في أعوام 2019 و2020 و2021 واجتازتها الشركة بنجاح.

مصر مصر للطيران للصيانة وزير الطيران المدني السلامة والصحة القابضة لمصر للطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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