«حق الوطن والتضحية فى سبيله».. موضوع خطبة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة، 25 من جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 28 يناير 2022م تحت عنوان "حق الوطن والتضحية في سبيله"، مطالبة جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها على التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.