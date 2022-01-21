الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«حق الوطن والتضحية فى سبيله».. موضوع خطبة الجمعة القادمة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة، 25 من جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 28 يناير 2022م تحت عنوان "حق الوطن والتضحية في سبيله"، مطالبة جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة.

 

وأكدت الوزارة في بيان لها على التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

حق الوطن التضحية سبيله موضوع الخطبة

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