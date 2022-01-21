بعد مشاجرة على ركن توكتوك.. إتمام مراسم صلح بين قبيلتين بأسوان

أقيمت مراسم صلح بين قبيلتي الحسيناب وأبو مناع بقرية الشطب بمدينة دراو بمحافظة أسوان وذلك بعد المشاجرة التي كانت بين القبيلتين التي أسفرت عن إصابة 5 أشخاص.

تفاصيل الواقعة

مراسم الصلح

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بشارع الميكنة بمدينة كوم أمبو استخدم فيها الشوم والعصي وأسفرت عن إصابة 5.

مراسم الصلح

وعلي الفور انتقل لمكان المشاجرة النقيب حسين أيمن معاون المباحث وتم السيطرة والقبض 7 أشخاص من الطرفين وتم عرضهم على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بسبب الخلاف على ركن توك توك أمام أحد المحلات، والتي تسبب في وجود اشتباكات استخدمت فيها الشوم والعصي وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص.