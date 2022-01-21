الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: الحوثيون يشكلون تهديدا للمجتمع الدولي

مندوبة دولة الإمارات
مندوبة دولة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة

قالت مندوبة دولة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة لانا زكي ، اليوم الجمعة، إن بلادها طلبت اجتماع لمجلس الأمن بعد هجمات الحوثيين الشنيعة ضد المدنيين، مشيرة إلى أن الحوثيون يشكلون تهديدا للمجتمع الدولي.

ورحبت رئيسة البعثة الإماراتية في الأمم المتحدة، في إحاطة أمام المجلس، بدور الدول الأعضاء ومواقفهم الداعمة لدوولة الإمارات، مشيرة إلى أنه لا بد من إجراءات دولية لمحاسبة الحوثيين".

وتابعت زكي، أن الهجوم الحوثي على يشكل انتهاكا لكافة القوانين الدولية، مشيرة إلى أن مسيرات وصواريخ أطلقها الحوثيون بشكل عشوائي على الإمارات"، منوهة إلى أن هجوم الحوثيين على أبوظبي لا يهدد الإماراتيين فقط".

وفي وقت سابق، أعربت مصر عن تضامنها حكومة وشعبًا، مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين.

وأكد وزير الخارجية المصري ،على متابعة ما نُقل عن ميليشيا الحوثي غير الشرعية بشأن تنفيذ عملية في الإمارات مؤكدًا على إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي الدولي.

وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية السفارة المصرية بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث، حيث قام على الفور السفير شريف البديوى، سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي بالاطمئنان على حالة المواطنين المصريين، ومتابعة موقف المصابيّن والوقوف على احتياجاتهما.

 

وفي هذا الإطار، قام السفير شريف البديوي بالتواصل مع المُصابيّن للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم المساعدة اللازمة، حيث أفادا بأنهما بحالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة.

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