الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

السفير البابوى بمصر يزور كاتدرائية أم المعونة الإلهية وبعض معالم الأقصر

المطران نيقولاس هنري
المطران نيقولاس هنري

زار المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، أمس الخميس، معبد الأقصر، وطريق الكباش الأثري، رافقه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والأب أمجد عزت، المنسق الخاص للزيارة.

يأتي ذلك في إطار زيارته لإيبارشيّة طيبة للأقباط الكاثوليك. وخلال الزيارة، عبر المطران نيقولاس هنري عن انبهاره بطريق الكباش الأثري، الذي افتتح في نوفمبر الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تضمن اليوم أيضًا زيارة كاتدرائية أم المعونة الإلهية للأقباط الكاثوليك بالأقصر، وذلك لتفقد ما تم من أعمال التشييد.

الكنيسة القبطية بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأنبا عمانوئيل معبد الأقصر الرئيس عبد الفتاح السيس إيبارشية طيبة السفير البابوي طريق الكباش السيد المسيح

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