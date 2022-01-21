السفير البابوى بمصر يزور كاتدرائية أم المعونة الإلهية وبعض معالم الأقصر

زار المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، أمس الخميس، معبد الأقصر، وطريق الكباش الأثري، رافقه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والأب أمجد عزت، المنسق الخاص للزيارة.

يأتي ذلك في إطار زيارته لإيبارشيّة طيبة للأقباط الكاثوليك. وخلال الزيارة، عبر المطران نيقولاس هنري عن انبهاره بطريق الكباش الأثري، الذي افتتح في نوفمبر الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تضمن اليوم أيضًا زيارة كاتدرائية أم المعونة الإلهية للأقباط الكاثوليك بالأقصر، وذلك لتفقد ما تم من أعمال التشييد.