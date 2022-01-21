الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

علي جمعة: العفو خلق إسلامى عال ورفيع يدل على إعراض المتخلق به عن أعراض الدنيا

د. على جمعة
د. على جمعة

قال الدكتور علي جمعة، شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن العفو خلق إسلامي عال ورفيع، يدل على إعراض المتخلق به عن أعراض الدنيا، وشهوات النفس الدنيئة، والعفو في اللغة: الإسقاط والذهاب والطمس والمحو ومنه: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ} أي محا ذنوبك، وترك عقوبتك على اقترافها، ومن معاني العفو في اللغة أيضا: الكثرة، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى عَفَوْا} أي : كثروا.  وكذلك من معانيه العطاء، ومنه قول لبيد : عفت الديار، قال ابن الأعرابي : عفا يعفو إذا أعطى، وقيل : العفو ما أتى بغير مسألة .


وتابع جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك": وفي اصطلاح الشرع: فيستعمل الفقهاء العفو غالبا بمعنى الإسقاط والتجاوز، ويختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يقع ويصدر من طرف واحد، بينما الصلح إنما يكون بين طرفين. ومن جهة أخرى: فالعفو والصلح قد يجتمعان كما في حالة العفو عن القصاص إلى مال، وقد أمر الله نبيه ﷺ بالعفو، وكذلك بالصفح الجميل فقال سبحانه : خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ  وقوله تعالى : فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ .


وأضاف: وأخبر سبحانه بأن العفو هو خير ما ينفقه العبد فقال تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، ولقد أمر الله بالعفو في مواضع شديدة لا يعفو فيها إلا من تجرد عن هوى النفس حقا، وكان عبداً ربانياً، فأمر الله بالعفو في قتل النفس فقال سبحانه : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  . وكذلك أمر الله تعالى بالعفو عن غير المسلمين، وفي أشد مواقف العداء للمسلمين، مما يبين أن العفو يناقض هوى النفس فقال تعالى :  وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداًّ مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ .

واستكمل: أمر الله تعالى صفوته وحبيبه بالعفو عن المؤمنين فقال : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظاًّ غَلِيظَ القَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ، وكذلك أمر حبيبه وصفوته بالعفو عن الكافرين الذين يكيدون له ولدينه، ويعادونه فقال تعالى :  فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظاًّ مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ، ولقد حث الله على العفو ببيان أثره في الدنيا والآخرة فأخبر الله عز وجل عن أثر العفو في الدنيا فقال تعالى : وَلاَ تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.

على جمعة العفو خلق اسلامى عالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

«الصحة» تبدأ تطبيق اشتراطات جديدة لدخول مصر غدًا

بعثة المنتخب تصل دوالا استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار «صور»

«‏الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الصعيد وسانت كاترين «تحت الصفر».. «الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

فلسطين تدعو الأمم المتحدة لبذل جهد مضاعف للتصدى للانتهاكات الإسرائيلية

إصابة وزير الجيش الإسرائيلي بينى جانتس بكورونا